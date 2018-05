PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Frontalzusammenstoß mit mehreren Verletzten auf der L3021 bei Hünstetten-Bechtheim, Rheingau-Taunus-Kreis

Bad Schwalbach - Am Sonntag, den 13.05.2018, gg. 18:35 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Camberg mit seinem Pkw VW Polo die L3021 im Streckenabschnitt zwischen Hünstetten-Bechtheim und der B417. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrer des VW Polo ins Schleudern und prallte frontal mit dem Pkw der Marke Volvo einer entgegenkommenden 60-jährigen aus Gemmerich zusammen. Der Fahrer des VW Polo sowie dessen 33-jähriger Beifahrer wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Fahrerin des Volvo wurde ebenfalls schwer verletzt, jedoch per Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt ca. 3500 Euro geschätzt. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen sowie beide Fahrzeuge sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße ca. 2 Stunden voll gesperrt.

Größl, PHK und KvD

