Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang aufgrund medizinischer Ursache

Bad Schwalbach - Am Dienstag, den 12.06.2018 kam es um 09.00 Uhr auf der B 54, Magistrale, in Höhe des Toom Baumarktes zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 56 jähriger Pkw Fahrer aus Hohenstein-Holzhausen noch an der Unfallstelle verstarb. Der 56 jährige befuhr mit seinem Pkw die Magistrale in Richtung Wiesbaden. Gemäß Zeugenangaben kam er zunächst in langsamer Fahrweise nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr etwa 80 Meter auf dortigem Grünstreifen. Hiernach fuhr der Pkw zurück auf die Fahrbahn, querte beide Fahrspuren in Richtung Wiesbaden und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch Unfallzeugen und den alarmierten Notarzt verstarb der Pkw Fahrer noch an der Unfallstelle. Eine spätere Leichenschau ergab, dass der Pkw Fahrer aufgrund eines Herzinfarktes die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und letztlich auch an den Folgen des Infarktes verstarb. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000,- Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in FR Wiesbaden.

gefertigt: Freiding, PHK und KvD

OTS: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/47764 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_47764.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen Polizeidirektion Rheingau-Taunus Kommissar vom Dienst

Telefon: (06124) 7078-0 E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de