PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemeldung der Polizeistation Bad Schwalbach

Bad Schwalbach - Unfallbeteiligter gesucht. Die Polizei in Bad Schwalbach bitte den Nutzer eines geparkten Fahrzeuges, das bei einem Unfall beschädigt wurde, sich zu melden. Am Samstag, dem 01.09.2018, um 10:25 Uhr meldete sich eine junge Fahrzeugführerin aus Frankfurt am Main bei der Polizeistation Bad Schwalbach. Sie war mit ihrem Pkw beim Einparken gegen einen geparkten Ford gestoßen und hatte dabei die linke hintere Tür und den Radkasten hinten links beschädigt. Sie machte ein Handyfoto des geparkten Fahrzeuges und war gerade dabei eine Nachricht an den Nutzer des beschädigten Pkw zu fertigen, als der od. die Fahrer/in des Fahrzeuges zu ihrem Wagen zurückkam und wegfuhr. Leider hatte sich die junge Dame nicht das Kennzeichen des Ford gemerkt oder aufgeschrieben. Die Polizei Bad Schwalbach bittet nun, dass sich der Nutzer/ die Nutzerin der beschädigten Ford meldet. Der Unfall wurde dort aufgenommen. Tel. 06124/ 70780 Das Handyfoto, das den beschädigten Ford zeigt, ist der Meldung angehängt.

Gefertigt: Rainer Holl, KHK u. KvD

