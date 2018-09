PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Abendliche Autofahrt unter Drogeneinfluss endet im Krankenhaus, Schlangenbad, Rheingau-Taunus-Kreis

Bad Schwalbach - Bad Schwalbach (ots) - Am 22.09.2018, gg. 20:00 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Fiat Punto die L3035 zwischen Hausen v.d. Höhe und Obergladbach. Ausgangs einer Rechtskurve versuchte der Fahrzeugführer drei die Straße quernden Rehen auszuweichen, kam dabei jedoch von der Fahrbahn ab und blieb nach mehrfachem Überschlagen des Pkws im Graben zum Liegen. Der Fahrer erlitt leichtere Verletzungen und wurde vorsorglich per Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Da der Verdacht auf Fahren unter Drogeneinfluss bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

