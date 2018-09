Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 3275

Bad Schwalbach - Am Mittwoch dem 26.09.18, 17.59 Uhr, kam es auf der L 3275 zwischen Hennetal und Strinz-T. zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Ein 52jähriger Audifahrer fuhr in Richtung Hennetal, kam in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegen kommenden Opel zusammen. Die 37jährige Fahrerin des Opel, als auch ihre beiden Kinder (4 und 10 Jahre) wurden, ebenso wie der Audifahrer, leicht verletzt. An beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von 18.000 Euro.

OTS: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/47764 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_47764.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen Polizeidirektion Rheingau-Taunus Kommissar vom Dienst

Telefon: (06124) 7078-0 E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de