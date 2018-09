PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Täterfestnahme nach gemeinschaftlichem Ladendiebstahl in Bad Schwalbach, Rheingau-Taunus-Kreis

Bad Schwalbach - Am 29.09.2018, gg. 11:40 Uhr, meldete eine Angestellte eines Textilmarktes in Bad Schwalbach den aktuellen Diebstahl mehrerer Bekleidungsstücke sowie die Flucht eines männlichen Täters. Weiter ergaben sich Hinweise zu einem verdächtigen Fahrzeug und möglichen Tätern, welcher sich vom Tatort in Richtung Innenstadt von Bad Schwalbach entfernten. Der mit zwei männlichen Personen besetzte Pkw konnte im Rahmen der Fahndung unmittelbar vor der Polizeistation Bad Schwalbach angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Durchsuchung wurde entsprechendes Diebesgut sowie eine geringe Menge BTM aufgefunden und sichergestellt. Die zu Fuß flüchtige Person konnte nach kurzer Zeit mit Hilfe eines engagierten Bürgers in Nähe des Tatorts lokalisiert und festgenommen werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Täter wieder entlassen.

