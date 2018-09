PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzten Kradfahrern, B260, Rheingau-Taus-Kreis

Bad Schwalbach - Am 29.09.2018 gg. 16:45 Uhr, ereignete sich auf der B260 im Abschnitt zw. Heidenrod-Grebenroth und Holzhausen a.d. Haide ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer sowie dessen Sozia eines beteiligten Motorrades leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein dunkler Pkw Kombi eine Gruppe Kradfahrer so, dass der entgegenkommende Verkehr scharf abbremsen musste. Dabei fuhr ein mit zwei Personen besetztes Kraftrad des entgegenkommenden Verkehrs auf einen vorausfahrenden Pkw auf und stürzte. Die Sozia wurde verletzt und vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt und vor Ort ambulant versorgt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die B260 halbseitig gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Die Polizei Bad Schwalbach bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 06124-7078-0 oder per E-Mail unter pst.bad.schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de zu melden.

Größl, PHK und KvD

