PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Bad Schwalbach - Verkehrsunfall mit Personenschaden und hohem Sachschaden in Taunusstein. Zeit: Dienstag, 02.10.2018, 10:45 Uhr Ort: 65232 Taunusstein- Bleidenstadt, Kreuzungsbereich Konrad-Adenauer-Str./ Stephanstr./ Phillip-Reis-Str. Eine 43-jährige Taunussteinerin befuhr mit ihrem VW Golf die Stephanstr. in Richtung Konrad-Adenauer-Str. An der o.g. Kreuzung beachtete die Golffahrerin nicht die Vorfahrt eines 54-jährigen Fahrzeugführers aus Hohenstein, der die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Theodor-Heuss-Straße befuhr. Bei dem Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurde die Unfallverursacherin verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Wiesbadener Klinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Auch an dem Skoda Yeti des Hohensteiners entstand erheblicher Sachschaden, der Fahrer blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 19.000 EUR geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Konrad-Adenauer-Str. im Bereich der Unfallstelle bis 11:45 Uhr voll gesperrt werden. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei Bad Schwalbach ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass die Unfallverursacherin möglicherweise durch die Nutzung ihres Handys abgelenkt war. Daher wurde das Mobiltelefon zur weiteren Untersuchung vorläufig sichergestellt.

