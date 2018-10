PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Schrotthändler fährt Lkw zu Schrott und wird schwer verletzt

Bad Schwalbach - Unfallort: Gemarkung 65321 Heidenrod-Huppert, Landesstraße 3455 Höhe Wasserhochbehälter Huppert

Unfallzeit: Dienstag, 09.10.2018, ca. 22.00 Uhr

Unfallverursacher: männlich, wohnhaft in Heidenrod, 43 Jahre alt, schwer verletzt Fahrzeug: Lkw Pritschenwagen, DaimlerChrysler 411 CDI, Schadenshöhe: ca. 4000,00 Euro (Totalschaden)

Weiter beschädigt: 1 Gartentür aus Metall, 2 Terrassenplatten, Hauswand, 1 Leitpfosten, Schadenshöhe ca. 3000,00 Euro

Unfallhergang: Ein 43 Jahre alter Schrotthändler aus Heidenrod kam mit seinem beladenen Kleinlastwagen in einer scharfen Rechtskurve am Wasserhochbehälter Heidenrod-Huppert nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr einen Leitpfosten um und überschlug sich im angrenzenden Feld. Dabei wurde ein etwa 1,50 Meter durchmessender Schachtdeckel aus Gusseisen und Beton von der Ladefläche ca. 150 Meter weiter zu einem Hausgrundstück katapultiert. Dort durchschlug er eine Gartentür aus Metall, beschädigte zwei Terrassenplatten und knallte gegen die Hauswand. Der geladene Schrott verteilte sich auf dem Feld in einem Umkreis von 50 Metern. Der Fahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Da er betrunken war, wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Der Lkw wurde abgeschleppt. Die Schrottteile wurden von der Feuerwehr aufgesammelt. Der Mann war der Polizei bereits zuvor um 20.45 Uhr von mehreren Autofahrern gemeldet worden, als er in kurzen Hosen und T-Shirt die Bundesstraße 260 in Höhe Heidenrod-Kemel entlanglief. Da er bereits zu diesem Zeitpunkt betrunken war, war er eigens von einer Streife nach Hause gebracht worden. Offenbar hatte er den Wink mit dem Zaunpfahl nicht verstanden.

Gefertigt: Schwenk, PHK und KvD

