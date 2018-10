PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Schlägerei und Sachbeschädigung bei der Bärstadter Kerb

Bad Schwalbach - Am 14.10.2018 kam es gegen 05:40 Uhr zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen auf der Kerbeveranstalstung in Schlangenbad-Bärstadt. Durch mehrere Mitteiler wurde der Polizeistation Bad Schwalbach eine Auseinandersetzung von ca. 20 Personen gemeldet. Aufgrund eines hohen Alkoholisierungs- und Aggressionsgrades wurden starke Kräfte an die Örtlichkeit entsandt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme und Sachverhaltsaufklärung vor Ort wurde bekannt, dass insgesamt 4 Personen durch diese Auseinandersetzung verletzt wurden. Neben Fäusten wurde durch die Beteiligten auch Flaschen und Steine eingesetzt. Einer der Beteiligten gab an, eine Verletzung durch ein Messer erlitten zu haben. Den Beteiligten wurde nach der Anzeigenaufnahme ein Platzverweis erteilt.

Ebenfalls im Zusammenhang mit der Kerbeveranstaltung in Schlangenbad-Bärstadt kam es im Laufe der Nacht vom 13.10.2018 auf den 14.10.2018 zu einer Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen.

Nach gegenwärtigem Sachstand wurden in den an das Kerbegelände angrenzenden Straßen 6 Fahrzeuge durch zerkratzen beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich gegenwärtig auf ca. 6.000 EUR.

Zeugen der Auseinandersetzungen, als auch der Sachbeschädigung, die Hinweise auf den / die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bad Schwalbach unter Tel.: 06124-70780 in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Westhessen Polizeidirektion Rheingau-Taunus Kommissar vom Dienst

Telefon: (06124) 7078-0 E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de