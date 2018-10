PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 260

Bad Schwalbach - Am Mittwoch Abend ereignete sich auf der B 260, kurz vor Wambach, ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Mann tödlich verletzt und ein weiterer schwer verletzt wurde.

Ein 36-jähriger Darmstädter befuhr gegen 18:00 Uhr mit seinem BMW die B 260 von Bad Schwalbach kommend in Fahrtrichtung Schlangenbad. Nach Angabe von Zeugen überholte er am `Wambacher Stich`, einem abschüssigen Stück der Strecke, mehrere Autos. Kurz vor einer langgezogenen Rechtskurve kam dem BMW-Fahrer ein 34-jähriger Heidenroder mit seinem VW entgegen. Der BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig auf seine Fahrspur wechseln und stieß frontal mit dem VW zusammen. Der 36-jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der 34-jährige wurde schwerverletzt in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Da zwischenzeitlich nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der VW-Fahrer noch einen Beifahrer hatte, der aus dem Auto geschleudert wurde, oder verwirrt nach dem Unfall weggegangen ist, wurde ein Hubschrauber für die Absuche eingesetzt. Nach weiteren Ermittlungen konnte dies aber ausgeschlossen werden. Während der Unfallaufnahme, der Bergung und Säuberung der Fahrbahn, war die B 260 für 3 Stunden vollgesperrt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Bad Schwalbacher Polizei unter Tel: 06124-70780 zu melden.

