PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Bad Schwalbach - Unfallort: B8 zwischen Waldems - Esch und Idstein - Walsdorf Unfallzeit: 16.11.2018, 19.00 Uhr

Der 74-jährige Unfallverursacher befuhr die B8 in einer leichten Rechtskurve und kam, aus bislang ungeklärter Ursache, nach links in den Gegenverkehr. Dort streifte er zunächst einen 61-jährigen Pkw-Fahrer. Dieser blieb unverletzt. Danach kollidierte der Unfallverursacher frontal mit einem nachfolgenden 52-jährigen Pkw-Fahrer. Dabei wurden der 52-jährige Fahrer und sein 13-jähriger Beifahrer verletzt.

Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall in seinem Pkw eingeklemmt und wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Esch und Walsdorf geborgen.

Die verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser nach Limburg und Wiesbaden verbracht.

Der Sachschaden wird auf ca. 13.500 EUR geschätzt.

Die B8 musste für die Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge für 2,5 Stunden voll gesperrt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation in Idstein, unter der Tel.: 06126/9394-0 oder per E-Mail: pst.idstein.ppwh@polizei.hessen.de , zu wenden.

