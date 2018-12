PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen / ...

körperliche Auseinandersetzung in Linienbus, Verletzung durch Messerstich

Bad Schwalbach - Am späten Freitag abend, gg. 23.20 Uhr, kam es in einem Linienbus in Taunusstein-Bleidenstadt nach Angaben weiterer Fahrgäste zunächst zu einem verbalen Streit zwischen zwei 26 jährigen aus Bad Schwalbach. In der Folge entwickelte sich eine tätliche Auseinandersetzung, an der sich dann auch ein 20 jähriger Bad Schwalbacher beteiligte. Alle drei Beteiligten sind polizeibekannt. Einer der beiden 26 jährigen zog im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung ein mitgeführtes Messer und stach auf den anderen 26 jährigen ein. Die beiden 26 jährigen Kontrahenten wurden verletzt und ambulant in Wiesbadener Krankenhäusern behandelt. Der 20 jährige blieb bei der Auseinandersetzung unverletzt. Da die beiden 26 jährigen Kontrahenten mutmaßlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln standen wurden Blutentnahmen angeordnet. Das Tatmesser, das vom Täter vor Eintreffen der Polizei weggeworfen wurde, konnte im Anschluss aufgefunden und sichergestellt werden. Der 26 jährige Messerstecher, für den zudem noch ein Haftbefehl in anderer Sache vorlag, wurde in Gewahrsam genommen. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wiesbaden dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

gefertigt: Freiding, PHK und KvD

