Straßensperrung nach schwerem Verkehrsunfall L 3031 zwischen Heidenrod-Zorn und Egenrother Stock, 13.40 Uhr bis 16.50 Uhr

Bad Schwalbach - Am heutigen Tag kam es gegen 13.40 Uhr auf der L 3031 zwischen Heidenrod-Zorn und der B260 / Egenrother Stock zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 18jähriger Mann aus Heidenrod befuhr mit seinem Kleinwagen die Straße in Richtung Egenrother Stock. Aus ungeklärter Ursache kam er in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der 18jährige wurde hierbei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und mußte durch die Feuerwehr mithilfe der Rettungsschere aus dem Wrack befreit werden. Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Neben der Feuerwehr aus Heidenrod waren Notarzt, Rettungsdienst, Polizei sowie die Straßenmeisterei im Einsatz. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Straße war zwischen 13.40 Uhr und 16.50 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt.

OTS: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/47764 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_47764.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen Polizeidirektion Rheingau-Taunus Kommissar vom Dienst

Telefon: (06124) 7078-0 E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de