Motorradfahrer bei Unfall in Aarbergen schwer verletzt

Bad Schwalbach - Unfallort: Aarbergen Kettenbach, Scheidertalstraße Unfallzeit: 29.03.2019, 17:00 Uhr

Am Freitag gg. 17:00 Uhr befuhr ein 18-jähriger Taunussteiner mit seinem Nissan die Scheidertalstraße in Kettenbach von der B 54 her kommend. Er beabsichtigte nach links in die Bahnhofstraße abzubiegen. Hierbei übersah er einen 47-jährigen Idsteiner, der ihm mit seinem Motorrad (KTM) entgegenkam. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Limburg gebracht. Der Nissan-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 10000 Euro. Durch den Unfall kam es zu leichteren Verkehrsbehinderungen.

gef.: Ertner, POK und KvD

OTS: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/47764 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_47764.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen Polizeidirektion Rheingau-Taunus Kommissar vom Dienst

Telefon: (06124) 7078-0 E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de