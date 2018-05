PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen / Betrüger ...

Betrüger - Benzinbettler in Hünstetten an der B417 unterwegs

Bad Schwalbach - Am 31.05.2018, gegen 15:55 Uhr wurden der Polizeistation Idstein von mehreren Verkehrsteilnehmern Bettler an der B 417 zwischen Hünstetten-Limbach und Hünstetten-Bechtheim gemeldet. In Höhe des Verkehrsübungsgeländes versuchte eine männliche Person, neben seinem Fahrzeug mit MTK- Kennzeichen, vorbeifahrende Fahrzeuge anzuhalten. Wenn der Anhalteversuch erfolgreich war, wurden die Autofahrer in gebrochenem Deutsch angesprochen und um Geld für Benzin gebeten. Es wurde eine Notsituation geschildert und versprochen, das Geld wieder zurück zu zahlen. Kurz darauf verlegte der Mann seinen Standort an die L 3031 nahe Beuerbach. Dort konnte der 38-jährige Beschuldigte durch eine Streife der Polizeistation Idstein angetroffen werden. Gegen ihn wird eine Anzeige wegen Trickbetruges erstattet. Da der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Weiterhin wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Idstein unter der Telefonnummer 06126-9394-0 in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Wölfel PHKin und KvD-Vin

