PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen / Serie ...

Serie von 19 Einbrüchen in Gartenhütten, Taunusstein, Rheingau-Taunus-Kreis

Bad Schwalbach - Im Verlauf der Nacht vom 01.10.2018 auf den 02.10.2018 wurde in 19 Gärten eines Kleingartenvereines eingebrochen. Die Anlage liegt an der Kreisstraße 703, zw. Taunusstein-Seitzenhahn und Taunusstein-Bleidenstadt. Durch mehrere Pächter von Gartenparzellen wurde am heutigen Vormittag festgestellt, dass in 19 Gartenhütten/Schuppen eingebrochen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden unter anderem Rasennmäher, Generatoren, größere Batterien und viele weitere Gegenstände entwendet. Durch die Täter muss im Nahbereich ein größeres Fahrzeug abgestellt worden sein, um das Diebesgut abzutransportieren. Zeugen, die in der Nacht in diesem Bereich auffällige Personen und/ oder Fahrzeuge gesehen haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-70780 und/oder der E-Mail pst.bad.schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Wölfel, PHKin und KvD-V

