Performance Motion Devices und Endrich geben neue Vertriebspartnerschaft bekannt

Endrich erweitert sein Portfolio um integrierte Technologien zur Bewegungssteuerung und bietet lokalen Service und Support in wichtigen europäischen Märkten

Westford, Massachusetts - Performance Motion Devices, Inc. (http://www.pmdcorp.com/), ein Anbieter von innovativen, leistungsstarken integrierten Schaltkreis-, Maschinensteuerplatinen- und antriebsbasierten Lösungen zur Bewegungssteuerung für OEMs auf der ganzen Welt und die Endrich Bauelemente Vetriebs GmbH (Endrich (http://www.endrich.com/)), ein führender europäischer Hightech-Vertriebshändler für elektronische Komponenten, gaben heute eine neue Partnerschaft bekannt. Dadurch erhält Endrich die Möglichkeit, Produkte von Performance Motion Devices Inc. zu vertreiben und technischen Support für die integrierten Lösungen zur Bewegungssteuerung von Performance Motion Devices Inc. zu leisten. Mit 17 Niederlassungen in den wichtigsten europäischen Ländern, darunter Deutschland, Schweiz, Österreich und Frankreich, wird das kompetente technische Vertriebsteam von Endrich Kunden in diesen Regionen einen neuen Standard für Service vor Ort bieten.

Performance Motion Devices Lösungen kommen unter anderem in den Bereichen Laborautomation, Medizinprodukte, Robotik, Verpackung, 3D-Druck, Halbleiterfertigung zum Einsatz. Ihre Lösungen zur Bewegungssteuerung eignen sich ideal für Einzel- und Mehrachsanwendungen, unabhängig von den verwendeten Motortypen, und umfassen eine vollständige Reihe von Entwicklungstools, die Design und Entwicklung schnell und einfach gestalten.

Mit einem serviceorientierten Vertriebsansatz bietet Endrich seinen Kunden eine umfangreiche Palette von Hightech-Produkten in den Bereichen Optoelektronik, Sensorik, Elektromechanik sowie Komponenten, mit denen sie Lösungen für ihre Kunden entwickeln können. Die Zusammenarbeit mit Performance Motion Devices ermöglicht es Endrich, sein Angebot um ein bedarfsgerechtes Portfolio an leistungsstarken, integrierten Antriebstechnologien zu erweitern.

"Die Partnerschaft mit Endrich wird es Performance Motion Devices ermöglichen, die Anforderungen unserer aktuellen und potenziellen Kunden in Deutschland, der Schweiz und anderen Regionen Europas zu erfüllen", sagte Chuck Lewin, President und CEO von Performance Motion Devices. "Unsere neue Partnerschaft wird die Reichweite unserer fortschrittlichen, vorprogrammierten Lösungen mit ihrer ausgereiften Bewegungssteuerung erheblich erweitern und die Entwicklungszeit drastisch verkürzen."

"Als einer der führenden Fachhändler für elektronische Bauelemente in Europa bietet Endrich Standard- und Hightech-Produkte für alle Arten von Anwendungen sowie technischen Support und die Möglichkeit, Beratung von kompetenten Ingenieuren zu erhalten, um die beste Lösung für unsere Kunden zu finden", sagte Dr. Christiane Endrich, Geschäftsführerin von Endrich. "Die Aufnahme von Lösungen zur Bewegungssteuerung von Performance Motion Device in unser Angebot wird unseren Kunden die Zuverlässigkeit und langfristige Verfügbarkeit bieten, die sie für ihre Instrumente benötigen."

Informationen zu Performance Motion Devices, Inc.

Performance Motion Devices, Inc. bietet innovative und leistungsstarke Lösungen für integrierte Schaltungen, Platinen und Antriebssteuerung für Hersteller und OEMs auf der ganzen Welt. Mit über 6 Millionen installierten Achsen verfügt Performance Motion Devices über das Knowhow in der Antriebstechnik, um Designs zu vereinfachen, Produktionskosten und Risiken zu senken und den Kunden die Möglichkeit zu bieten, ihre Produkte schnell auf den Markt zu bringen. Die Produkte von Performance Motion Devices werden zur Steuerung von Gleichstrombürsten-, bürstenlosen Gleichstrom- und Schrittmotoren in den Bereichen Medizintechnik, Laborautomatisierung, Robotik, 3D-Druck, Unterhaltung und Halbleiterautomatisierung eingesetzt. Performance Motion Devices - Bewegungssteuerung im Mittelpunkt.

Informationen zu Endrich

Die Beschaffung echter Innovationen aus Asien und den USA ist für uns nicht nur eine Herausforderung - vielmehr ist sie der zentrale Antrieb für unser Unternehmen. In einem Sektor, der für seinen weltweiten Qualitätswettbewerb bekannt ist, sind erstklassiger Service und beste Qualität unsere Messlatte. Wenn sich Kosten und Produktentwicklung so zuverlässig wie Turbinen drehen, sind wir unbesorgt und denken zielorientiert. Wir lassen unsere Kunden nicht im Stich und beraten sie bereits im Vorfeld über die richtigen Produkte und deren Möglichkeiten. Die Vorteile einer vertrauensbasierten Arbeitskultur können nur in einem Familienunternehmen wirklich zur Geltung kommen. Endrich steht für zwischenmenschliche Kommunikation auf der Grundlage von langjährigen Beziehungen zu unseren Kunden und Herstellern, inspiriert durch unserem Anspruch: "endrich-components of life."

