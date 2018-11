Peter Pane eröffnet Restaurant in Kassel

Lübeck - Das Lokal ist der 27. Standort in Deutschland Die Peter Pane-Restaurantkette expandiert nach Hessen. Ende November 2018 öffnet das erste Restaurant in diesem Bundesland seine Türen. Das Haus liegt am Friedrichsplatz in Kassel und somit in A- ...

Lübeck - Das Lokal ist der 27. Standort in Deutschland

Die Peter Pane-Restaurantkette expandiert nach Hessen. Ende November 2018 öffnet das erste Restaurant in diesem Bundesland seine Türen. Das Haus liegt am Friedrichsplatz in Kassel und somit in A-Lage.

Der Standort befindet sich in der Nähe des Staatsparks Karlsaue und bietet viele Parkmöglichkeiten. Der Staatspark mit seiner Orangerie, die 1710 erbaut wurde, ist eine der Sehenswürdigkeiten der ehemaligen Residenzstadt.

Im Restaurant finden 280 Gäste Platz und können dort unter anderem Burger, Salate, Süßkartoffelfritten oder Schokoladenküchlein genießen. Im Außenbereich sind rund 100 Plätze geplant. Thomas Höhne eröffnet als Peter Panes Franchisepartner das Restaurant in der nordhessischen Stadt. Er verfügt über sehr viel Berufserfahrung im Lebensmittelbereich. Seit rund 30 Jahren beschäftigt er sich mit Frisch- und Tiefkühlprodukten. Die Pläne des 52-Jährigen sind ambitioniert. Ende 2019 plant er die Eröffnung eines Restaurants im niedersächsischen Göttingen. Drei weitere Standorte sollen mittelfristig folgen.

Die juristische Begleitung des Franchisesystems Peter Pane erfolgt durch die im Franchiserecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei Dr. Prasse & Partner.

"In der Paniceus-Gruppe mit unserem Flaggschiff Peter Pane setzen wir auf Expertise. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir für unseren Standort in Kassel mit Thomas Höhne einen Experten für Lebensmittel gewinnen konnten. Seine langjährige Berufserfahrung ist für uns ein absoluter Gewinn", sagt Patrick Junge. Er ist Geschäftsführer und Inhaber der Unternehmensgruppe Paniceus.

OTS: Peter Pane newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126374 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126374.rss2

Rückfragen richten Sie bitte an:

Jörg Forthmann Faktenkontor GmbH Ludwig-Erhard-Straße 37 D-20459 Hamburg Tel: +49 (0) 40 253185-111 Fax: +49 (0) 40 253185-311 Mobil: +49 (0) 178 66 11 757 E-Mail: joerg.forthmann@faktenkontor.de