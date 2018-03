pferdewetten.de AG: pferdewetten.de übertrifft EBIT-Prognose für 2017 leicht

pferdewetten.de AG, DE000A1K0409

pferdewetten.de übertrifft EBIT-Prognose für 2017 leicht

Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A1K0409), Düsseldorf, hat ihre eigene Prognose für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) für das Geschäftsjahr 2017 übertroffen. Vorhergesagt wurden 1,8 Mio. EUR bis 2,2 Mio. EUR, erzielt wurde mit 2,245 Mio. EUR ein Wert leicht oberhalb des oberen Erwartungswertes. Das entspricht einer Ergebnissteigerung von über 15% gegenüber den 1,951 Mio. EUR aus 2016.

Pierre Hofer, Vorstand: "Wenn wir die nicht geringen Ausgaben für die Erstellung des Wertpapierprospektes und die Anlaufkosten für unseren Einstieg ins Sportwettengeschäft in Betracht ziehen, bin ich mit dem erzielten Ergebnis äußerst zufrieden."

Der Umsatz konnte von 6,562 Mio. EUR (2016) um gut 32% auf 8,641 Mio. EUR im Jahr 2017 gesteigert werden. Der Wetteinsatz der Kunden stieg von 81,376 Mio. EUR (2016) sogar um gut 73% Prozent auf nunmehr 140,504 Mio. EUR. Das EBITDA lag mit 2,575 Mio. EUR nach 2,246 Mio. EUR im Vorjahr um fast 15% höher.

Sehr erfreulich entwickelte sich ebenfalls das Konzernergebnis nach Steuern mit einem Anstieg von 1,749 Mio. EUR auf nunmehr 2,601 Mio. EUR, was einem Plus von fast 49% entspricht. Hier kommen auch positive einmalige Effekte aus der Aktivierung von latenten Steuern auf nutzbare Verlustvorträge auf Ebene der pferdewetten.de AG zum Tragen. Diese resultieren aus dem im Geschäftsjahr 2016 abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrag mit der Tochtergesellschaft pferdewetten-service.de GmbH. Entsprechend stieg auch das Nettoergebnis je Aktie von 0,44 EUR (2016) auf 0,60 EUR (2017) - ein Plus von über 36 Prozent. Auf voll verwässerter Basis liegen diese Ergebnisse bei 0,57 EUR nach 0,43 EUR je Aktie im Vorjahr.

Das Management des Konzerns geht für das Geschäftsjahr 2018 hinsichtlich der Pferdewette weiterhin von einer sehr positiven Entwicklung und einer Beibehaltung der hohen Wachstumsraten auf allen Ebenen aus. Durch die geplanten Investitionen im Bereich der Sportwette und intensive Marketingaktivitäten im Auslandsgeschäft der Pferdewette werden die damit zusammenhängenden Aufwendungen in 2018 deutlich steigen. Die Gesellschaft plant im Geschäftsjahr 2018 den Schwenk in Richtung eines beschleunigten Wachstums aus eigenen Mitteln, indem sämtliche Ergebnisüberschüsse der Pferdewette in das Wachstum des Sportwette-Segments investiert werden. Zur Verdeutlichung: Das Ergebnis (EBIT) in der Pferdewette betrug im Geschäftsjahr 2017 2,4 Mio. EUR, die direkten Investitionen in die Sportwette beliefen sich auf EUR 0,2 Mio. EUR. Die Marketinginvestitionen werden 2018 schrittweise ausgeweitet. So ist sportwetten.de bereits Partner der sensationell mit der olympischen Silbermedaille hocherfolgreichen Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft geworden. Seit neuestem ist sportwetten.de auch der "Offizielle Wettpartner des DVV Deutschen Volleyball-Verbands". Zum Start des neuen Mobile-Wettangebots wird die Vermarktung dieses Produktes deutlich intensiviert werden. Die Werbung auf den Social Media-Kanälen sowie weitere Online- und auch Affiliate-Werbung wird derzeit inhaltlich und technisch final aufbereitet und in den kommenden Wochen an den Start gebracht. Unsere sehr guten Kontakte zu den deutschen Pferderennverbänden- und vereinen werden wir ebenfalls für Onsite-Marketingmaßnahmen nutzen.

Folglich erwartet das Management für 2018 einen weiter gesteigerten Umsatz im Bereich zwischen 10 Mio. EUR und 11 Mio. EUR sowie aufgrund der umfangreichen Marketinginvestitionen ein ausgeglichenes EBIT.

Bereits im Dezember 2017 hat das Management avisiert, der Hauptversammlung eine Erhöhung der Ausschüttung von 0,12 EUR je Aktie auf 0,14 EUR je Aktie vorzuschlagen. Diese Dividendenpolitik soll auch in der Phase des angestrebten beschleunigten Wachstums in der Sportwette beibehalten werden. Der Geschäftsbericht 2017 wird im Laufe des heutigen Tages auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht.

Düsseldorf, den 29.03.2018

Pierre Hofer Vorstand

