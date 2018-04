PHC Holdings Corporation: Bekanntgabe der Änderung des Firmennamens

Die PHC Holdings Corporation (Firmenzentrale: Tokio, Japan), gibt bekannt, dass der Firmenname des Unternehmens mit Wirkung vom 1. April 2018 von Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd. in PHC Holdings Corporation geändert wurde.

Die Geschichte der PHC Holdings Group beginnt mit der Gründung des Unternehmens als Matsushita Kotobuki Electronics Co., Ltd. im Jahr 1969. Auf stetigem Wachstumskurs im Gesundheitssektor, expandierte das Unternehmen weltweit durch Integration mit den gesundheitsbezogenen Geschäftsbereichen von Sanyo Electric Co., Ltd. im Jahr 2012, gefolgt von Investitionen von KKR und Mitsui & Co., Ltd. Im Jahr 2016 übernahm das Unternehmen die Diabetesversorgung der Bayer AG (aktuell eingetragen als Ascensia Diabetes Care Holdings AG). Die Produkte der PHC Holdings Group werden heute in mehr als 125 Ländern verkauft.

Im Einklang mit seiner Unternehmensmission „Durch unsere gewissenhaften Bemühungen, neue Werte für alle Menschen zu schaffen, die sich eine bessere Gesundheit wünschen, tragen wir zum Wohlbefinden der Gesellschaft bei“ bietet die PHC Holdings Corporation durch drei Kerngeschäfte Produkte und Dienstleistungen mit Mehrwert: Medizinische Geräte, IT für den Gesundheitsbereich und Biowissenschaften. Im Bereich medizinische Geräte hat das Unternehmen Technologien zur Blutzuckerüberwachung unter Nutzung von Enzymen entwickelt und vermarktet, die inzwischen zum weltweiten Standard geworden und in vielen Blutzucker-Überwachungssystemen integriert sind. Andere Vorzeigeprodukte der PHC Holdings Corporation sind Computer zur Entgegennahme ärztlicher Unterlagen und elektronische Patientenaktensysteme für seinen Geschäftsbereich IT im Gesundheitswesen, die die Arbeitsabläufe für Gesundheitsdienstleister vereinfachen, sowie Ultra-Tiefkühlschränke und CO2-Inkubatoren zur Unterstützung wissenschaftlicher Forschungen im Bereich Biowissenschaften des Unternehmens. Diese Produkte werden von vielen Kunden in großem Umfang eingesetzt, da es der PHC Holdings Corporation gelang, sie mit Vorsprung vor dem Wettbewerb zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.

Durch Innovation und die Annahme jeder Herausforderung möchte die PHC Holdings Group, die eng mit Experten des Gesundheitswesens und der Biowissenschaften zusammenarbeitet, ihren Wertbeitrag gegenüber Kunden und der Gesellschaft erhalten und maximieren.

Namensänderungen von mit der PHC Holdings Corporation verbundenen Unternehmen:

Neuer Firmenname Vorheriger Firmenname PHC Corporation Panasonic Healthcare Co., Ltd. PHC Medicom Networks Corporation Panasonic Medicom Networks Co., Ltd. PHC Manufacturing Corporation Panasonic Healthcare Business Support Co., Ltd. PHC Associates Corporation Panasonic Healthcare Associates Co., Ltd. PHC Corporation of North America Panasonic Healthcare Corporation of North America PHC Europe B.V. Panasonic Biomedical Sales Europe B.V. PHC Corporation Singapore Pte. Ltd. Panasonic Healthcare Singapore Pte. Ltd. PT PHC Indonesia PT Panasonic Healthcare Indonesia

(*Der neue Firmenname für das verbundene Unternehmen in China befindet sich im Regulierungsprozess.)

