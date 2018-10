phoenix persönlich: Ralph Ghadban zu Gast bei Michael Krons - Freitag, 12. Oktober 2018, 18.00 Uhr

Bonn - "Wir müssen Clanstrukturen sprengen und muslimische Migranten auf unsere Normen und Werte verpflichten, wenn unser Gemeinwesen keinen Schaden nehmen soll", schreibt der renommierte Islam- und Politikwissenschaftler Ralph Ghadban in seinem neuen Buch "Arabische Clans". Immer wieder werde behauptet, ...

Bonn - "Wir müssen Clanstrukturen sprengen und muslimische Migranten auf unsere Normen und Werte verpflichten, wenn unser Gemeinwesen keinen Schaden nehmen soll", schreibt der renommierte Islam- und Politikwissenschaftler Ralph Ghadban in seinem neuen Buch "Arabische Clans". Immer wieder werde behauptet, die Entstehung islamischer Parallelgesellschaften hinge mit einer gescheiterten Integrationspolitik zusammen, so Ghadban. "Das ist zum Teil wahr, weil von der Integrationspolitik alle Migranten betroffen sind: Italiener, Griechen, Polen, Brasilianer, Vietnamesen und unzählige Gruppen - aber nur bei den Muslimen ist eine Parallelgesellschaft entstanden, weil sie eine globale, alternative und zugleich ausschließende Kultur haben."

In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Michael Krons mit dem Islamwissenschaftler Ralph Ghadban über die Frage, warum Parallelgesellschaften in Deutschland entstehen konnten und darüber, wie man sie am wirkungsvollsten bekämpft.

Ralph Ghadban wurde 1949 im Libanon geboren und lebt seit 1972 in Deutschland. Von 1977 bis 1992 war er als Sozialarbeiter tätig, u.a. als Leiter der Beratungsstelle für Araber beim Diakonischen Werk Berlin. Seit 1993 forscht er zur Migration mit dem Schwerpunkt Islam.

