phoenix plus: Lohnt sich Protest? - Montag, 24. September 2018, 12.45 Uhr

Bonn - Hochgerüstete Polizeieinheiten lösen Protestkundgebungen auf. Ob nun wie jüngst im Hambacher Forst oder auch schon wie vor 40 Jahren in Gorleben - immer wieder sind es die gleichen, mitunter gewalttätigen Bilder. Was haben die Protestbewegungen der vergangenen Jahrzehnte bewirkt? Ines Arland bespricht diese Frage in "Lohnt sich Protest?" mit ihren Gästen Prof. Dieter Rucht, Institut für Protest- und Bewegungsforschung, Bärbel Höhn, B'90/Grüne, ehemalige NRW-Umweltministerin und Wolfgang Kubicki, stellvertretender Parteivorsitzender der FDP.

