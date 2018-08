phoenix premiere - mein ausland: Chicago - Überleben auf der Schattenseite - Sonntag, 30. September 2018, 21.45 Uhr

Bonn - Elf Tote, rund 70 Verletzte - die Bilanz eines tödlichen Sommerwochenendes in Chicago. Amerikas drittgrößte Stadt hat in den letzten zwei Jahren eine Gewaltexplosion erlebt und mit 650 Schusswaffenopfern mehr Tote als Los Angeles und das deutlich größere New ...

Bonn - Elf Tote, rund 70 Verletzte - die Bilanz eines tödlichen Sommerwochenendes in Chicago. Amerikas drittgrößte Stadt hat in den letzten zwei Jahren eine Gewaltexplosion erlebt und mit 650 Schusswaffenopfern mehr Tote als Los Angeles und das deutlich größere New York zusammen. Es sind vor allem junge schwarze Männer, die sterben in diesem Sumpf aus Gangkriminalität, illegalen Waffen und sozialen Problemen. Aber immer wieder kommen auch Unbeteiligte wie Kinder oder Teenager zwischen die Fronten. Es ist eine dunkle Parallelwelt zur sonst glänzenden Stadt Chicago.

Für die phoenix-Reportage "mein ausland" berichtet die ARD-Korrespondentin Verena Bünten aus dem Innersten der Problem-Stadtteile Southside und Englewood. Hier leben die überwiegend afro-amerikanischen Bewohner mit der täglichen Gefahr - und sind doch nicht bereit, sich damit abzufinden. Die Filmautorin spricht mit Bewohnern und Bewohnerinnen, die sich für ihre Stadt einsetzen, darunter der ehemalige Bandenchef Booney McFowler, Polizeireporter Paul Lapointe und Raydell Lacey, die ihre Tochter und einen Enkel durch die Gewalt verloren hat. Greg Zanis, der "Schreiner der Ermordeten" baut für jeden der Erschossenen ein Kreuz und stellt es auf als Andenken und Trost für deren Familien. Seit 22 Jahren macht er das - und kommt einfach nicht mehr nach: "Waffengewalt ist der Krebs Amerikas", hat Greg erkannt.

"Chicago - Überleben auf der Schattenseite" - eine phoenix-Reportage über Menschen, die täglich mit Gewalt konfrontiert werden und sich doch davon nicht unterkriegen lassen!

