01.05.2018 - 00:03 Uhr Photocat A/S: Development of the Annual General Meeting 2018

The Board of Photocat A/S, Danish CVR No 32 35 79 03 (the "Company") hereby convenes an annual general meeting to be held Monday 30 April 2018 at 17.00 CAPNOVA, Universitetsparken 7, 4000 Roskilde Agenda Den vollständigen Artikel auf finanzen.ch lesen. Zum Nachrichtenüberblick