Piedmont Lithium Limited: Aufnahme der Rahmenuntersuchung für das Lithiumprojekt Piedmont Piedmont Lithium Limited (ASX: PLL, OTC-Nasdaq: PLLLY) (?Piedmont? oder das ?Unternehmen?) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen Primero Group

freut sich

,

bekannt zu geben, dass

das Unternehmen Primero Group und CSA mit der Aufnahme und der Leitung einer Rahmenuntersuchung für das Lithiumprojekt Piedmont (das ?Projekt?) des Unternehmens im erstklassigen Zinn-Spodumen-Gürtel von Carolina (der

?ZSG?

) in North Carolina, USA beauftragt hat.

(?Piedmont? oder das ?Unternehmen?)

Die Rahmenuntersuchung wird sich auf ein integriertes Projekt - einschließlich einer Mine, einer Konzentrierungsanlage und einer Lithium-Umwandlungsanlage - beziehen. Der Standort des Projekts im bergbaufreundlichen North Carolina dürfte zahlreiche Vorteile bieten, u.a. aufgrund der Nähe des Projekts zu:

- bestehender Erdgas- und Strominfrastruktur;

- zahlreichen, ausgebildeten und günstigen Arbeitskräften mit Erfahrung im Lithiumsektor;

- umfassender Verkehrsinfrastruktur;

- bestehenden großen nachgelagerten Lithium-Verarbeitungsanlagen; und

- wichtigen US-Batterieabnehmern (GM, BMW, Nissan, Mercedes, Tesla etc.).

Das Unternehmen geht davon aus, die Rahmenuntersuchung zu Beginn des dritten Quartals 2018 abzuschließen. Die Rahmenuntersuchung wird kurz nach der Bekanntgabe einer ersten Ressource (voraussichtlich im zweiten Quartal 2018) veröffentlicht werden.

Die Primero Group wurde mit der technischen Leitung beauftragt und wird sich im Rahmen der Studie auf die Konzentrierungs- und Lithium-Umwandlungsanlagen konzentrieren. Die Primero Group bringt wertvolle Erfahrung mit Festgestein-Lithiumvorkommen in das Projekt ein und war an aktuellen Projekten in Australien und Kanada in den Rahmenuntersuchungs-, Machbarkeits- und EPC-Phasen beteiligt. Managing Director Cameron Henry sagte dazu: ?Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit dem Team von Piedmont auch in der Erschließungsphase für die vorgelagerten und nachgelagerten Verarbeitungsanlagen des Projekts fortzusetzen. Unser Team für den Bereich Chemie und Hydrometallurgie arbeitet derzeit an einer Anzahl vergleichbarer Projekte und die Vergabe eines Auftrags von einem solchen Umfang ist ein Zeichen der fundierten Leistungsfähigkeit und Stärke dieses wachsenden Geschäftsbereichs rund um den Globus. Wir freuen uns auf weitere Neuigkeiten zu den Entwicklungen bei Piedmont in den kommenden Monaten.?

CSA wurde mit der Erstellung des Minenentwurfs beauftragt und arbeitete mit Piedmont bereits an der Ressourcengeologie, der Qualitätssicherung/-kontrolle und der Datenbankverwaltung für das Projekt. Stan Wholley, President für die Region Nord-, Mittel- und Südamerika von CSA Global, bemerkte: ?Durch die Nutzung von CSA Globals internationaler Erfahrung in der Lithiumerschließung und das lokale hochqualifizierte technische Team von Piedmont arbeiten wir daran, die Mineralressource und die Rahmenuntersuchung schnell voranzubringen. Angesichts der günstigen Lage und der ausgezeichneten Infrastruktur befindet sich Piedmont in einer starken Position, um dieses Projekt schnell weiterzuentwickeln.?

President und Chief Executive Officer Keith D. Phillips sagte: ?Wir freuen uns sehr, dass wir mit Primero und CSA Global angesehene technische Berater bestellen konnten. Die Erfahrung und Kompetenz, die diese Firmen in die Rahmenuntersuchung von Piedmont Lithium einbringen, werden unserem spannenden Projekt einen Mehrwert verschaffen, wenn das Unternehmen in die nächste Phase der Projekterschließung eintritt. Die Hinzunahme einer Umwandlungsanlage zur Rahmenuntersuchung könnte Piedmonts Stellung als eines der weltweit am besten gelegenen Lithiumprojekte stärken. Zeitgleich mit diesen technischen Untersuchungen wird Piedmont im ersten Quartal 2018 voraussichtlich auch sein Genehmigungsverfahren und die metallurgischen Testprogramme einleiten.?

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Keith D. Phillips

President & CEO

Tel.: +1 973 809 0505

E-Mail: keith@piedmontlithium.com

Anastasios (Taso) Arima

Executive Director

Tel.: +1 347 899 1522

E-Mail: taso@piedmontlithium.com

Über Piedmont Lithium

Piedmont Lithium Limited (ASX: PLL, OTC-NASDAQ: PLLLY) besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung am Lithiumprojekt Piedmont (das ?Projekt?) im erstklassigen Zinn-Spodumen-Gürtel von Carolina (der ?ZSG?) sowie entlang des Verlaufs der Minen Hallman Beam und Kings Mountain, die zwischen 1950 und 1990 den Großteil des Lithiums für die westliche Welt lieferten. Der ZSG wird als eines der größten Lithiumgebiete der Welt beschrieben und liegt rund 40 Kilometer westlich von Charlotte (North Carolina). Aufgrund seiner günstigen Geologie, der erprobten Metallurgie und des einfachen Zugangs zu Infrastruktur, Strom, F&E-Zentren für Lithium und Batteriespeicher, großen Hightech-Bevölkerungszentren sowie Lithiumverarbeitungseinrichtungen handelt es sich um einen erstklassigen Standort für die Errichtung eines ganzheitlichen Lithiumbetriebs.

Standort von Piedmont Lithium, Lithiumverarbeitungsanlage Bessemer City (FMC, rechts oben) und Lithiumverarbeitungseinrichtung Kings Mountain (Albemarle, rechts unten)

Das Projekt wurde ursprünglich von Lithium Corporation of America erkundet, das später von FMC Corporation (?FMC?) übernommen wurde. FMC und Albemarle Corporation (?Albemarle?) haben die lithiumhaltigen Spodumenpegmatite im ZSG abgebaut und die beiden Lithiumverarbeitungseinrichtungen in der Region errichtet und betrieben. Diese waren die ersten modernen Spodumenverarbeitungseinrichtungen der westlichen Welt.

Das Unternehmen befindet sich in einer einzigartigen Lage, um von seinem Status als Pionier bei der Wiederaufnahme der Explorationen in dieser historischen lithiumproduzierenden Region profitieren zu können, wobei das Ziel darin besteht, eine strategische Lithiumquelle aus den USA zur Versorgung der wachsenden Elektrofahrzeug- und Batteriespeichermärkte zu entwickeln.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Meldung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Ansichten von Piedmont hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Piedmont liegen und dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Piedmont wird die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Meldung nicht aktualisieren oder überarbeiten, um Umstände oder Ereignisse widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Meldung eingetreten sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!