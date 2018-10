Piedmont Lithium: Lithiumindustrie-Veteran Timothy McKenna wird zum Berater für Regierungsbeziehungen und Öffentlichkeitsarbeit benannt

Lithiumindustrie-Veteran Timothy McKenna wird zum Berater für Regierungsbeziehungen und Öffentlichkeitsarbeit benannt - Herr McKenna verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im Bereich

Piedmont Lithium Limited (?Piedmont? oder das ?Unternehmen?) gibt bekannt, dass es Herrn Timothy (Tim) McKenna zum Berater des Unternehmens benannt hat. Herr McKenna wird das Unternehmen bei der geplanten Entwicklung seiner integrierten Lithiumhydroxidgeschäfte im historischen Zinn-Spodumen-Gürtel von Carolina in North Carolina (USA) hinsichtlich Regierungsbeziehungen und Öffentlichkeitsarbeit beraten.

Herr McKenna verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in Regierungsbeziehungen und Öffentlichkeitsarbeit und war in diesem Bereich ab 2006 unter anderem als Vice President von Rockwood Holdings, Inc. tätig, bis Rockwood von Albemarle Corporation gekauft wurde. Während seiner Zeit bei Rockwood half er beim Aufbau eines Investor-Relations- und Kommunikationsprogramms und trug entscheidend dazu bei, dass Rockwood vom US Department of Energy einen Zuschuss von 28 Mio. US-$ für den Ausbau seines Betriebs in North Carolina und Nevada erhielt.

Bis vor Kurzem war McKenna als Vice President, US Government Relations, Investor Relations und Corporate Communications, für Lithium X Energy Corp. tätig, bis dieses erfolgreich von Nextview New Energy Lion Hong Kong Limited übernommen wurde. Vor seiner Zeit in der Lithiumbranche hatte er verschiedene führende Positionen in den Bereichen Regierungsbeziehungen und Investor Relations bei den zu den Fortune 500 gehörenden Industrieunternehmen Smurfit-Stone Container und Union Camp.

Keith D. Phillips, President und Chief Executive Officer, sagte dazu: ?Wir freuen uns sehr, Tim in unserem Team begrüßen zu dürfen. Tim ist ein erfahrener Experte im Bereich Regierungsbeziehungen und Investor Relations und durch seine über 12 Jahre im Lithiumbereich wird er uns dabei helfen, starke Beziehungen zu Regulierungsbehörden und ausgewählten Führungskräften in North Carolina und auf Bundesebene aufzubauen, wo Lithium immer mehr als das Material angesehen wird, das für die Energieversorgung und die nationale Sicherheit in den USA unerlässlich ist.?

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!