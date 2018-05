Pietro Rosa TBM schließt langfristigen Vertrag mit Pratt & Whitney ab

Pietro Rosa TBM (Turbine Blade Manufacturing) gab heute den Abschluss eines 10-Jahres-Vertrages mit Pratt & Whitney bekannt. Pratt & Whitney, Geschäftsbereich der United Technologies Corp., liefert Tragflächenprodukte für zivile und militärische Triebwerke. Der langfristige Vertrag, der auf die gesamte Pietro Rosa TBM Group in Europa und in den Vereinigten Staaten erweitert werden kann, gilt für die Triebwerkfamilien F135, PW2000 und Geared Turbofan™ (GTF) von Pratt & Whitney.

Left - Art Erikson - Executive Director Strategic Sourcing and Contracts - Pratt & Whitney Right - Mauro Fioretti – President and CEO - Pietro Rosa TBM Group (Photo: Business Wire)

Er stellt einen wesentlichen Schritt in der Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen dar und ermöglicht der Pietro Rosa TBM Group die Nutzung der hochentwickelten Engineering-Kompetenz und die vertikale Integration der Warmformungs-, Bearbeitungs- und Veredelungstechnologien.

„Wir freuen uns über den Vertrag mit Pietro Rosa“, erklärte Art Erikson, Executive Director of Strategic Sourcing, Pratt & Whitney. „Wir erwarten ein enormes Wachstum, und Zulieferer wie Pietro Rosa, die sich zu unserer vertraglichen Governance, wettbewerbsfähigen Preisgestaltung und kontinuierlichen Verbesserung verpflichten, haben beste Chancen, mit uns zu wachsen.“

Mauro Fioretti, President und CEO der Pietro Rosa TBM Group, ergänzte: „Wir fühlen uns geehrt, dass Pratt & Whitney diesen langfristigen Vertrag mit uns abgeschlossen hat. Er demonstriert das Vertrauen in die 130jährige Erfolgsgeschichte von Pietro Rosa TBM. Dieser Vertrag unterstützt unsere Strategie für den Aufbau langfristiger Partnerschaften mit wichtigen OEMs auf der Basis unserer Leidenschaft für Innovation und gegenseitiges Vertrauen. Dieser Vertragsabschluss bietet außerdem erhebliche Vorteile für unsere Gemeinschaften auf beiden Seiten des Atlantiks, sowohl für Pietro Rosa TBM als auch für Pietro Rosa TBM Company New England Airfoil Products mit Sitz in Connecticut.“

