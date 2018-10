Piraeus Bank finanziert Entwicklung des Thriassio Transit Centers

Die Piraeus Bank finanziert den Bau des Thriassio Transit Centers, das zur Erweiterung des Schienengüterverkehrs beiträgt und die Entwicklung Griechenlands zu einer wichtigen Drehscheibe im transeuropäischen Transportnetz vorantreiben soll.

Christos Megalou, Chief Executive Officer der Piraeus Bank, kommentierte: „Die Piraeus Bank sucht immer nach geeigneten Investitionsprojekten, die zu seiner strategischen Ausrichtung passen, eine Säule der Stabilität in der griechischen Wirtschaft zu sein. Wir freuen uns, ein so wichtiges Infrastrukturprojekt in Griechenland zu finanzieren.”

Der 588-Morgen-Konzessionsvertrag wurde für 60 Jahre zwischen dem griechischen Staat, GAIOSE und dem Unternehmen THEK SA abgeschlossen. Dieses wird das Bauvorhaben durchführen, wobei 80 % auf das ETVA-Industriegebiet und 20 % auf Goldair entfallen. Die Finanzierung des Projekts erfolgt unter Beteiligung des Unternehmens THEEK SA. und mit einem Darlehen der Piraeus Bank, die am ETVA Industriegebiet einen Anteil von 65 % besitzt.

