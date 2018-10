Platform161 erweitert Werbeplattform mit der IP-Intelligence-Lösung von Digital Element, NetAcuity Pulse PulseTM

Digital Element, der globale Anbieter von Geolokalisierungsdaten und -dienstleistungen, hat heute bekannt gegeben, dass Platform161, ein führendes, weltweit tätiges, programmatisches Werbeunternehmen, seine Zielerfassung durch Aufrüsten auf NetAcuity PulseTM auf ein neues Niveau hebt.

Das Upgrade auf NetAcuity Pulse, das seine Partnerschaft mit Digital Element im Jahr 2011 mit der Einführung seiner NetAcuity EdgeTM-Lösung aufgenommen hat, erhöht die Reichweite, Genauigkeit und Zielgenauigkeit von Platform161, indem es neue Erkenntnisse aus der Kombination von WiFi-Verbindungen im mobilen Verkehr und der Analyse der Internetinfrastruktur nutzt. Damit verfügt Platform161 über eine konkurrenzlose IP-basierte geografische Zielgenauigkeit für Online-Werbung auf mehreren Geräten, die Verschwendung von Impressionen weiter reduziert und die Kapitalrendite für seine Kunden erhöht.

"Wir haben von Anfang an erkannt, dass die Geotargeting-Daten, die von SSPs in Ausschreibungen zur Verfügung gestellt werden, nicht die Genauigkeit liefern, die wir benötigen, und haben uns für eine Partnerschaft mit Digital Element entschieden, weil sie einen soliden Ruf und hochgranulare Daten haben", kommentierte Themer Abourayan, Chief Product Officer, Platform161. "Durch das Upgrade auf NetAcuity Pulse sind wir in der Lage, unseren Kunden eine verbesserte Zielfähigkeit mit den präzisesten verfügbaren Daten anzubieten, die es ihnen ermöglicht, ihr eigenes spezifisches Angebot in engen Einzugsgebieten und mit unterschiedlichen Budgets zu erstellen. Seit der Entscheidung für ein Upgrade auf NetAcuity Pulse haben wir eine Steigerung der Lieferbereitschaft festgestellt, da uns mehr Daten zur Verfügung stehen, was zu einer Erhöhung der Trefferquote auch bei den granularsten Geodatenpunkten geführt hat."

NetAcuity Pulse von Digital Element verwendet ein Netzwerk von IP-Standortinformationen, die von mobilen Geräten, Milliarden von On-Device-Location-Transaktionen und Internet-Routing-Infrastrukturen stammen. Diese präzisere - aber dennoch datenschutzsensible - globale Onlinezielmethode basiert darauf, wo sich ein Benutzer zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet und verbunden ist, unabhängig vom Gerät. Teil der Informationen kann sein, ob die Verbindung über ein WiFi-Netzwerk hergestellt wird oder nicht, die geografische Lage des Benutzers zu einem bestimmten Zeitpunkt und ob ein Heim- oder Geschäfts-Hotspot verwendet wird.

Kate Owen, Vizepräsidentin von Digital Element für Nordeuropa, kommentierte: "Die Nachfrage nach zielgerichteten Kampagnen steigt - mit relevanten Botschaften für ein optimales Engagement bei bestimmten Zielgruppen. Die Verbraucher erwarten es, die Werbetreibenden wollen es - aber sie sind sich der Probleme bewusst, die sich aus unzuverlässigen Daten ergeben. Platform161 hat die Datengenauigkeit im Blick, und das Upgrade auf NetAcuity Pulse bedeutet, dass ihre Kunden sicher sein können, dass ihre personalisierten Kampagnen so effektiv wie möglich sind."

Über Digital Element

Seit 1999 bietet Digital Element globale Geolokalisierungsdaten und -dienste an, die jederzeit, überall und im Kontext von Online-Initiativen relevant sind - von Desktops bis hin zu mobilen Geräten. Die patentierte Technologie des Unternehmens wurde zertifiziert und akkreditiert, um Echtzeitzugriff auf genaue und zuverlässige Standortinformationen zu ermöglichen, ohne in die Privatsphäre der Internetnutzer einzudringen. Seit fast zwei Jahrzehnten vertrauen viele der weltweit größten Websites, Marken, Sicherheitsunternehmen, Werbenetzwerke, Social Media-Plattformen und Mobile-Herausgeber der Technologie von Digital Element, um Werbung gezielt zu platzieren, Inhalte zu lokalisieren, Analysen zu verbessern und Inhaltsrechte zu verwalten sowie Betrug zu erkennen und zu verhindern.

Besuchen Sie www.digitalelement.com für weitere Informationen darüber, wie Sie die Macht des Standorts in die Online-Welt bringen können. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter @DigitalElement und liken Sie uns auf Facebook.

Digital Element mit Sitz in Atlanta und London ist eine Abteilung von Digital Envoy Inc.

Über Platform161

Platform161 ist der führende anpassbare DSP-Spezialist. Das 2008 in Amsterdam gegründete Unternehmen entwickelt flexible Lösungen für Werbetreibende, Agenturen und Herausgeber. Basierend auf den Geschäftsanforderungen jedes Kunden erstellt Platform161 ein maßgeschneidertes Ökosystem, das eine nachhaltige Steigerung der Ergebnisse gewährleistet. Mit einem klaren Fokus auf die Nachfrage ist Platform161 ein neutraler Partner, der unabhängig von Zielkonflikten und Leistungseinbußen agiert.

Das Unternehmen ist einer der ersten Unterzeichner des Verhaltenskodex zur Standardisierung der programmatischen Werbung in Deutschland. Platform161 hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und unterhält Büros in Stockholm, Hamburg, Madrid, New York und Südafrika.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181009005130/de/