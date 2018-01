21.01.2018 - 10:20 Uhr Play By Day: Start der 7. Staffel Call the Midwife bei BBC One

Heute startet die siebte Staffel der britischen Serie Call the Midwife bei BBC One. Die Angestellten des Nonnatus House müssen zuschauen, wie sich ihr East End langsam verändert. Zudem stehen sie beruflich vor einigen Herausforderungen. Die komplette Meldung «Play By Day: Start der 7. Staffel Call the Midwife bei BBC One» bei Serienjunkies lesen