PMI 2018 Pulse of the Profession® Detailbericht

Project Management Institute (PMI) stellte heute seinen Pulse of the Profession® Detailbericht vor: Der Projektmanager der Zukunft: Entwicklung von Projektmanagement-Fertigkeiten im digitalen Zeitalter, um in disruptiven Zeiten erfolgreich zu sein. Mithilfe von Einblicken aus innovativen Organisationen umreißt die neueste Forschungsarbeit Fertigkeiten, die für Mitarbeiter von kritischer Bedeutung sind, die Projekte und Programme leiten, sowie Verhaltensweisen, die Mitarbeiter an den Tag legen müssen, um den geschäftlichen Herausforderungen durch disruptive Technologien von Heute zu begegnen. Der Bericht hebt hervor, welche Fertigkeiten und Kompetenzen von Mitarbeitern am meisten verlangt werden, untersucht die Zukunft der Kooperation und berührt potentielle Verlagerungen bei der beruflichen Kultur, die aufgrund der sich verändernden Arbeitsumgebung notwendig sein könnten.

Für ein effektives Änderungsmanagement umreißt der Bericht mehrere interne Prozessverbesserungen, auf die sich Organisationen konzentrieren sollten:

SCHULUNG UND WEITERENTWICKLUNG PRIORISIEREN: In dem Maße, in dem Projektleiter eine umfassendere Rolle ausüben, werden Schulung und Weiterentwicklung von Fähigkeiten immer wichtiger. Innovative Unternehmen reagieren mit formellen Prozessen für die Entwicklung dieser Kompetenzen durch interne und externe Schulung. TOOLS DER NÄCHSTEN STUFE UND ANSÄTZE VOLL NUTZEN, DIE AUCH WIRKLICH FUNKTIONIEREN: Digitale Transformation stützt sich auf die Fähigkeit einer Organisation, neue Technologie und Tools zu nutzen. Organisationen müssen unterstützen, was ihre Projektleiter als korrekten Ansatz oder Prozess ansehen: ob es sich um die disziplinierte, agile Lieferung oder um Design Thinking handelt. PMI erwartet, dass die Nutzung neuer Praktiken auf die Nutzungsstufe der führenden aktuellen Praktiken anwachsen wird, dazu zählen Lean Agile, Scrum, Waterfall und Kanban. EINE FLEXIBLE KULTUR FÖRDERN: Schaffen und Pflege einer Kultur, in der disruptive Technologien als Gelegenheit zur Entwicklung von Best Practices betrachtet werden. Der Bericht ermittelte, dass die überwältigende Mehrheit (80 Prozent) der innovativen Organisationen die technologische Verlagerung hin zu einer digitalen Umgebung schätzt und ihre Projektleiter ermutigt, flexible Praktiken zu nutzen, die ihnen gestatten, er routinemäßige Aufgaben wie Terminplanung hinaus zu gehen und Arbeiten auf höherer Stufe wie z. B. strategische Überlegung und Planung anzugehen.

„Projektleiter werden immer wichtiger, weil Organisationen weiterhin anerkennen, dass ihre Strategie durch Projekte und Programme implementiert wird“, so Mark A. Langley, President und CEO von Project Management Institute. „Heute gilt mehr denn je: Organisationen benötigen Projektleiter mit der Fähigkeit, zu lernen und mit Technologie Schritt zu halten. Während disruptive Technologie sie von Routineaufgaben wie Planung und Anforderungserfassung befreit, wird die Rolle des Projektleiters auf eine als Innovator, strategischer Berater, Kommunikator, Vordenker und vielseitiger Manager ausgeweitet.“

Die umfassende Recherche von PMI Pulse of the Profession® wurde von Forrester Consulting für PMI unter 469 Personalfachleuten durchgeführt, die Personal einstellen, führen, beaufsichtigen bzw. schulen, das an Projekten oder Programmen arbeitet, sowie unter 523 Projektleitern. Die Personalfachleute waren Manager oder Führungskräfte höherer Ebene in mittelgroßen bis großen Unternehmen. An der Umfrage nahmen Teilnehmer in den USA, in Kanada, Brasilien, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, China, Indien und Australien teil. Forrester Consulting führte zudem detaillierte Gespräche im Auftrag von PMI mit sechs Personalfachleuten und zehn Projektleitern.

