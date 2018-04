PNE WIND AG: Zinssatz für die Unternehmensanleihe auf 4% p.a. und damit am unteren Ende der Spanne festgelegt

PNE WIND AG, DE000A0JBPG2

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/14

Zinssatz für die Unternehmensanleihe auf 4% p.a. und damit am unteren Ende der Spanne festgelegt Cuxhaven, 23.04.2018 - Die PNE WIND AG, Peter-Henlein-Straße 2-4, 27472 Cuxhaven, hat heute entschieden, den Zinssatz für die Schuldverschreibungen 2018/2023 auf 4,00% p.a. und damit am unteren Ende der Zinsspanne von 4,00% p.a. bis 4,75% p.a. festzulegen. Hintergrund ist das hohe Investoreninteresse an den neuen Schuldverschreibungen 2018/2023. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen wird wie geplant am Dienstag, 24. April 2018, beginnen. Aufgrund der Nachfragesituation soll sie aber voraussichtlich bereits im Laufe des 24. April 2018 und nicht, wie ursprünglich vorgesehen, erst am 25. April 2018 beendet werden. Über das endgültige Platzierungsvolumen soll nach Beendigung der Zeichnungsfrist entschieden werden.

Die neuen Schuldverschreibungen 2018/2023 sollen voraussichtlich am 2. Mai 2018 in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA begleitet.

Kontakte für Rückfragen

PNE WIND AG Rainer Heinsohn Unternehmenskommunikation Tel: +49(0) 47 21 - 718 - 453 rainer.heinsohn(at)pnewind.com PNE WIND AG Christopher Rodler Investor Relations Tel: +49(0) 40 - 87933 - 114 christopher.rodler(at)pnewind.com

23.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: PNE WIND AG Peter-Henlein-Straße 2-4 27472 Cuxhaven

Deutschland Telefon: 04721 / 718 - 06 Fax: 04721 / 718 - 200 E-Mail: info@pnewind.com Internet: http://www.pnewind.com ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A1R0741, , DE000A12UMG0, WKN: A0JBPG, A1R074, , A12UMG, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service

677705 23.04.2018 CET/CEST