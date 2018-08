Pokal-Aus für Ingolstadt - Freiburg muss in die Verlängerung

Für den FC Ingolstadt ist der DFB-Pokal nach der 1.

Hauptrunde beendet. Der Zweitligist verlor beim derzeit in der 3. Liga spielenden SC Paderborn 07 mit 1:2. Die Hertha setzte sich dagegen erwartungsgemäß mit 2:1 bei Eintracht Braunschweig durch.

Der SC Freiburg rettete sich beim Drittligisten FC Energie Cottbus in letzter Minute mit dem Ausgleich zum 1:1 in die Verlängerung. Später am Abend spielen noch SpVgg Greuther Fürth und Borussia Dortmund gegeneinander.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH