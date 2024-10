Abteilungsleiter Kluttig wird Staatssekretär bei Habeck

Der Abteilungsleiter Industriepolitik, Bernhard Kluttig, wird neuer verbeamteter Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium.

Das berichtet das "Handelsblatt". Kluttig arbeitet seit vielen Jahren im Ministerium. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) beförderte ihn zu Beginn seiner Regierungszeit zum Abteilungsleiter, wo er sich etwa um die Dekarbonisierung der Stahlbranche oder die Ansiedlungen von Chipfabriken kümmert.

Kluttig gilt als loyaler Beamter und jemand, der enorm viel in der Industriepolitik ans Laufen gebracht hat. Kluttig folgt auf Sven Giegold, der das Ministerium zum 15. November auf eigenen Wunsch verlassen wird. Er kandidiert beim Bundesparteitag Mitte November für einen Posten im Bundesvorstand der Grünen-Partei und will dort Vize-Vorsitzender werden. Eine Doppelfunktion ist beamtenrechtlich ausgeschlossen, außerdem werden Partei- und Regierungsämter bei den Grünen traditionell getrennt. Offen ist noch, wer auf Franziska Brantner als parlamentarische Staatssekretärin folgt. Brantner will sich beim Parteitag zur Parteivorsitzenden wählen lassen. Favoritin auf die Nachfolge ist laut Bericht des "Handelsblatts" Anna Christmann. Die Grüne ist bereits Koordinatorin für Luft- und Raumfahrt sowie Start-up-Beauftragte im Wirtschaftsministerium und gilt dort als anerkannt.