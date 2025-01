AfD-Parteitag stimmt für Auflösung der Jungen Alternative

Die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA) soll aufgelöst und durch einen neuen Verband ersetzt werden.

Der AfD-Bundesparteitag in Riesa beschloss am Sonntag eine entsprechende Satzungsänderung mit der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.