AfD-Parteitag stimmt für Beitritt zu europäischer ID-Partei

Der AfD-Parteitag in Magdeburg hat nach kontroverser Debatte für einen Beitritt zur europäischen Partei "Identität und Demokratie" (ID) gestimmt.

Weitere Mitglieder der ID sind die Rassemblement National aus Frankreich, die Lega Nord aus Italien oder die FPÖ in Österreich. In Debattenbeiträgen hatten Delegierte auf dem Magdeburger AfD-Parteitag geklagt, mit dem Beitritt zur ID erkenne man die Europäische Union angeblich an und weiche damit die Forderung nach einem EU-Austritt auf.

Am Ende votierte aber eine sehr deutliche Mehrheit für den Beitritt. Die ID gilt als EU-skeptisch und ist gegen Globalisierung. Sie fordert das Ende des Euro und die Rückkehr zu nationalen Währungen, und will außerdem nationale Zuständigkeiten im Bezug auf Einwanderung und Finanzen. In der Vergangenheit sprach sich die ID auch für eine engere Partnerschaft der EU mit Russland aus.

