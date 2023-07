AfD setzt Europawahlversammlung in Magdeburg fort

Die AfD hat ihre Europawahlversammlung in Magdeburg am Sonntagvormittag fortgesetzt.

Auf der Tagesordnung stand die Wahl weiterer Kandidaten für die Liste zur Europawahl im kommenden Jahr. Insgesamt sollen mindestens 30 Listenplätze besetzt werden, die Zahl der Bewerber dürfte deutlich größer sein.

Am Samstag war die Partei nur langsam mit den Wahlen vorangekommen, teilweise konnte keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich vereinen. Am Sonntag ging es mit Listenplatz 6 weiter. AfD-Chef Tino Chrupalla mahnte die Delegierten zum Start des Sitzungstages, auf Nein-Stimmen "eher zu verzichten". Die Europawahlversammlung wird laut derzeitigem Plan am Sonntagabend um 20 Uhr unterbrochen - sie soll dann am kommenden Wochenende fortgesetzt werden. Das Wahlprogramm soll erst nach der Listenaufstellung beschlossen werden.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH