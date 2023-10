Auswärtige Amt: Noch immer zahlreiche Deutsche im Libanon

Nach Angeben des Auswärtigen Amtes befinden sich aktuell noch zahlreiche deutsche Staatsangehörige im Libanon und im Gazastreifen.

"Die Zahlen sind in den letzten Tagen relativ stabil geblieben", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Freitag vor Journalisten. "Im Libanon, für den wir ja eine Ausreiseaufforderung ausgesprochen haben, befinden sich auf der Krisenvorsorgeliste im Moment knapp 1.100 Personen."

Die angegebenen Zahlen basierten auf einer Auflistung der Eintragungen im Elefand-System des Auswärtigen Amtes und gäben nicht die Gesamtzahl derer an, die sich noch vor Ort befänden. "Und um das Bild zu vervollständigen: In Gaza gehen wir von einer niedrigen dreistelligen Zahl an Personen aus", so der Sprecher weiter. In den palästinensischen Gebieten seien es insgesamt circa 490 Menschen.