Baerbock reist nach Israel

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist am Freitag nach Israel.

Deutschland stehe im Konflikt mit der Hamas "unverbrüchlich an Israels Seite", sagte sie am Morgen. Unterdessen forderte das israelische Militär alle Zivilisten auf, den Norden des Gazastreifens Richtung Süden zu verlassen.

Die Hamas bringe nichts als Leid und Tod über die Menschen - in Israel und in Gaza, sagte Baerbock weiter. "Das Drehbuch des Terrors darf nicht greifen." Zivilisten bräuchten sichere Räume, in denen sie Schutz fänden und mit dem Notwendigsten versorgt werden könnten, fordert sie. Israel erlebe in diesen Tagen "barbarischen Terror", der durch nichts zu rechtfertigen sei, und habe jedes Recht, sich dagegen im Rahmen des internationalen Rechts zu verteidigen. "Der Terror der Hamas birgt die Gefahr, eine ganze Region zu destabilisieren: Wo zuletzt auch vorsichtige Annäherungsschritte stattgefunden haben, möchte Hamas einen Flächenbrand auslösen." Es gelte jetzt zu verhindern, dass weitere Akteure in der Region Öl ins Feuer gießen, sagte Baerbock.