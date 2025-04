Banaszak bezeichnet Linken-Erfolg als "Ermutigung"

Der Parteichef der Grünen, Felix Banaszak, wertet den Wahlerfolg der Linkspartei bei der Bundestagswahl positiv.

"Es wurmt mich, dass etliche Leute, die vielleicht uns gewählt hätten, sich auf den letzten Metern für die Linke entschieden haben", sagte er dem "Stern". Aber die Linke sei nicht sein Hauptgegner.

"Ich empfinde ihren Wahlerfolg als eine Ermutigung." Man habe es nicht mit einer einseitigen Rechtsverschiebung zu tun, sondern es gebe das Bedürfnis nach einem progressiven Gegenentwurf, so Banaszak. "Den müssen die Grünen liefern." Dass die Grünen nun "linker" würden, hält er aber für "zu einfach gedacht". In den letzten Wochen vor der Wahl hätten viele nicht gewusst, wofür die Grünen stehen. "Wir müssen also grüner und erkennbarer werden, damit aber auch Menschen ansprechen, die nicht immer schon grün waren." Banaszak fragte, ob das nun "links" sei, weil man mehr Klarheit wolle, oder "Realo", weil man Mehrheiten anstrebe. In der Vergangenheit seien die Grünen "zu nett und zu wenig wehrhaft" gewesen. "Wir wollen natürlich unsere Inhalte umsetzen und streben deshalb Regierungsverantwortung an - aber eben nicht zu jedem Preis", erklärte Banaszak. Kompromisse stünden am Ende von Verhandlungen, nicht am Beginn. Man müsse sich eingestehen, "dass wir durch manchen Kompromiss in der Regierung und unseren Umgang damit Teile der Klimabewegung enttäuscht haben", so der Grünen-Chef. Dieses verlorene Vertrauen wolle er jetzt zurückgewinnen.