Banaszak kritisiert CSU für Abkehrpläne von grünem Stahl scharf

Grünen-Parteichef Felix Banaszak hat die von der CSU vorgeschlagene Abkehr von grün produziertem Stahl scharf kritisiert.

"Die Forderungen der CSU nach einer Abkehr vom grünen Stahl sind realitätsfremd und gehen völlig an den Bedürfnissen der Branche vorbei", sagte Banaszak der "Rheinischen Post". Die Unternehmen hätten längst erkannt, dass die Zukunft dem grünen Stahl gehören werde, um Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Deutschland zu halten. "Entsprechend deutlich haben sich die ersten Unternehmen wie Thyssenkrupp Steel zu der wirren Idee aus München geäußert. Mit ihrem Vorschlag hat die CSU nicht nur die gesamte Stahlindustrie gegen sich aufgebracht, sondern auch die Beschäftigten in Duisburg, Salzgitter und Bremen weiter verunsichert - viele von ihnen sind seit Jahrzehnten Stahlarbeiter und sorgen sich um ihre Jobs", so Banaszak. "Das ist das Gegenteil von verantwortungsvoller und verlässlicher Industriepolitik, das ist pure Ideologie."

Immerhin werde so deutlich, vor welcher Richtungsentscheidung Deutschland stehe: "Wer Klimaschutz ernst meint und die wirtschaftliche Substanz des Landes für die Zukunft sichern will, muss im Februar die Grünen wählen", so der Grünen-Vorsitzende weiter.