BBK hilft Unwetterregionen mit Satellitenbildern

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) fertigt Satellitenbilder von betroffenen Flutgebieten an.

"Auf Anfrage der Länder Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen hat das BBK den Copernicus Dienst für Katastrophen- und Krisenmanagement ausgelöst", sagte BBK-Vize Thomas Herzog dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben). Copernicus ist das europäische Erdbeobachtungsprogramm.

"Erste Satellitenbilder aus den vom Unwetter betroffenen Gebieten werden seit heute Morgen aufgenommen. Diese Bilder werden, sobald verfügbar, den Beteiligten im Krisenmanagement zur Verfügung gestellt." Zudem würden regelmäßig länderübergreifende Lagebilder erstellt, die den Bundesländern, Hilfsorganisationen und Bundesbehörden für ihr Krisenmanagement zur Verfügung gestellt würden, so Herzog weiter. Auch kümmere sich das BBK um die Koordinierung von Hilfen, beispielsweise von Helikoptern zur Rettung von Menschen oder Zapfstellen zur Abgabe von Trinkwasser. Die Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung (BABZ), die Teil des BBK ist, mit Sitz in Bad Neuenahr-Ahrweiler habe angesichts der verheerenden Hochwassersituation im Kreis Ahrweiler schließlich der Kreisverwaltung und der Technischen Einsatzleitung ihre Unterstützung bei der Unterbringung, Bereitstellung von Einsatzkräften und Versorgung zugesagt. Bereits am Mittwochabend habe der Kreis das BABZ für die Unterbringung von Einsatzkräften genutzt. Im Kreis Ahrweiler ist der Katastrophenfall ausgerufen. Informationen über die Wetterlage könnten Bürger über die BBK-Warn-App NINA beziehen, dort stellten der Deutsche Wetterdienst sowie die Behörden vor Ort aktuelle Warnungen und Informationen ein.

