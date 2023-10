Berichte: Scholz will am Dienstag nach Israel reisen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) plant offenbar eine Reise nach Israel.

Der Besuch soll am Dienstag stattfinden, berichtet der Sender ntv am Montag unter Berufung auf Regierungskreise. Zuvor hatte bereits die "Bild" berichtet, dass ein Israel-Besuch des Kanzlers "in den nächsten Tagen" stattfinden könnte.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) war bereits am Freitag zu einem Kurzbesuch in Israel. Hintergrund ist der Großangriff der Hamas, bei dem zahlreiche israelische Zivilisten getötet und mehrere Menschen, darunter auch deutsche Staatsbürger, entführt worden waren. Israel führt seit dem Angriff Vergeltungsschläge gegen die Hamas im Gazastreifen durch. Scholz hatte Israel nach dem Kriegsausbruch die "unverbrüchliche Solidarität" Deutschlands zugesichert. Wie sich eine Israel-Reise von Scholz auf den Terminkalender des Kanzlers auswirken würde, war zunächst unklar. Für Dienstag ist unter anderem ein Empfang des Königs von Jordanien im Bundeskanzleramt geplant.