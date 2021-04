Schales Gef?hl / Kommentar zum Staatsakt f?r die Corona-Toten

Berlin - Ein Raum f?r Trauer sollte es sein - kein Moment der Aufarbeitung. Der Staatsakt f?r die Corona-Toten sollte den Hinterbliebenen zeigen, dass sie mit ihrem Schmerz nicht allein sind. Ein Zeichen der Verbundenheit des und der Einzelnen mit der Gesellschaft, ein ...

Berlin - Ein Raum f?r Trauer sollte es sein - kein Moment der Aufarbeitung. Der Staatsakt f?r die Corona-Toten sollte den Hinterbliebenen zeigen, dass sie mit ihrem Schmerz nicht allein sind. Ein Zeichen der Verbundenheit des und der Einzelnen mit der Gesellschaft, ein gut gemeintes zweifelsohne - und doch bleibt ein schales Gef?hl zur?ck.

Trauer ist ein absolut individueller Vorgang. Das zeigten auch die Geschichten der Menschen, die am Sonntag zur Sprache kamen. Aus den Zahlen Menschen machen - das er?ffnet den Raum f?r Mitgef?hl. Aber die Trauer der Hinterbliebenen, jeder und jede f?r sich an einem anderen Punkt, die Wut, die Angst, auch das Nicht-wahrhaben-Wollen, ist nicht in Worte zu fassen, die allgemein g?ltig sind und sich dabei nicht in - ja auch - gef?hlter Oberfl?chlichkeit ersch?pfen.

Pr?sident Steinmeier wirkt ehrlich ergriffen. Doch sind Appelle "an den Zusammenhalt in der Gesellschaft" leer. Es gab sie vielfach vor und bei Beginn der Pandemie, die auch aufzeigt, wie schlecht es um ebendiesen bestellt ist. Die Corona-Pandemie ist nicht vorbei - einem Staatsakt vor dem H?hepunkt der vielleicht schlimmsten Welle m?sste ein weiterer folgen.

Den Toten Namen und Geschichte geben ist richtig. Nur leider werden viele der Geschichten einen Teil enthalten, in dem politisches Handeln oder Nichthandeln eine unr?hmliche bis fatale Rolle spielen. Das Mitgef?hl des B?rgers Frank Walter Steinmeiers ist hoch anst?ndig. Seine Aufgabe als Bundespr?sident - und viel mehr noch die der Regierungschefs - ist es aber, bei der Pandemiebek?mpfung alles daf?r zu tun, um nicht gegen?ber mehr Menschen Mitgef?hl ?u?ern m?ssen als n?tig.

Ein Raum f?r Trauer war der Staatsakt - und ab sofort muss wieder Raum f?r Aufarbeitung sein, die zu Korrekturen im Handeln f?hrt. Denn noch immer sterben jeden Tag Menschen an Covid-19.

