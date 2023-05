Bremer Grünen-Spitzenkandidatin will sich zurückziehen

Die Spitzenkandidatin der Grünen bei der Bürgerschaftswahl in Bremen, Maike Schaefer, will kein Teil der nächsten Landesregierung sein.

"Ich habe heute den Mut Verantwortung zu tragen, ziehe die Konsequenz und stehe nicht mehr als Senatorin zur Verfügung", sagte die Grünen-Politikerin am Montag in Bremen. Bereits am Wahlabend hatte sie nach dem schwachen Abschneiden ihrer Partei Konsequenzen angekündigt, allerdings noch ohne Details zu nennen.

Bei der Wahl waren die Grünen am Sonntag laut einer amtlichen Hochrechnung zwar erneut drittstärkste Kraft geworden, hatten allerdings im Vergleich zur Wahl 2019 deutlich an Stimmen verloren. Derzeit ist Schaefer in Bremen noch stellvertretende Bürgermeisterin und Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau.

