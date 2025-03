Bundesrat stimmt Schuldenpaket zu

Der Bundesrat hat den Grundgesetzänderungen zur Schuldenbremse und dem Infrastruktur-Sondervermögen zugestimmt.

Das am Dienstag vom Bundestag beschlossene Schuldenpaket erzielte am Freitag in der Länderkammer die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.