Bundeswehrverband drängt auf Stärkung der Verteidigungsfähigkeit

Angesichts des Krieges in Israel fordert der Bundeswehrverband mehr Tempo bei der Herstellung der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands.

"Neben der Aufgabe einer Evakuierungsoperation müssen wir schneller als bisher endlich wieder vollumfänglich verteidigungsfähig werden, was wir aktuell nicht sind", sagte der Verbandsvorsitzende André Wüstner der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). Zwar sei die Bundeswehr für Evakuierungsoperationen wie in Israel "gerüstet, ausgebildet und tatsächlich kaltstartfähig", zugleich sagte Wüstner aber: "Die Gefahr der Ausdehnung des Konfliktes im Nahen Osten bis hin zu einem möglichen Flächenbrand parallel zur dramatischen Lage in der Ukraine zeigt, wie dringend notwendig die Umsetzung der Zeitenwende in Deutschland ist."

Die Politik sei "nach dem brutalen Angriffskrieg Russlands eben nicht in Gänze aufgewacht, noch immer gibt es zu viele Schlafwandler". Wüstner forderte daher "schnellstmöglich voll ausgestattete und einsatzbereite Streitkräfte, ansonsten werden wir lediglich Beobachter großer Ereignisse auf Kosten von Frieden und Freiheit".