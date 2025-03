CDU-Koalitionsverhandler offen für Gasimporte über Nord Stream

Mit dem nordrhein-westfälischen CDU-Landesvize Jan Heinisch erwägt ein weiterer Koalitionsverhandler, in Zukunft wieder Gas aus Russland zu importieren.

"Wenn eines Tages ein gerechter und sicherer Frieden gefunden ist, dann muss man auch wieder über den Kauf russischen Gases sprechen dürfen", sagte Heinisch dem Nachrichtenportal Politico. "Nie mehr in gleicher Abhängigkeit wie früher, nicht mit einem Preisdiktat - aber Russland ist ein möglicher Lieferant unter Mehreren auf der Welt." Mit Blick auf die zerstörte Pipeline Nord Stream 2 sagte Heinisch: "Welcher Transportweg dann gewählt wird, muss auch offen sein im Sinne eines Wettbewerbs, ob also über See oder natürlich über Pipeline."

Russland sei ein "zusätzlicher Wettbewerber". Heinisch verhandelt in den Koalitionsgesprächen von Union und SPD in der Arbeitsgruppe Klima und Energie. Ähnlich hatte sich vor wenigen Tagen der CDU-Politiker Thomas Bareiß geäußert und damit Kritik ausgelöst.