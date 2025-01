CDU will Spitzenverdiener um bis zu 3.500 Euro jährlich entlasten

Die CDU will die Steuerzahler teils deutlich entlasten.

Das geht aus parteiinternen Beispielrechnungen der CDU hervor, über die das "Handelsblatt" (Freitagausgabe) berichtet. Darin werden die Effekte der Steuerreform berechnet, die die CDU in ihrem "Agenda 2030"-Papier skizziert. Für eine Familie mit zwei Kindern, bei der ein Partner 4.000 Euro und der andere 8.000 Euro im Monat verdient, summiert sich die Entlastung demnach auf 3.496 Euro.

Verdienen die Partner halb so viel, also 2.000 und 4.000 Euro monatlich, beträgt die Entlastung noch 1.042 Euro jährlich. Bei Alleinerziehenden mit einem Kind wären es bei 5.000 Euro monatlichem Bruttoeinkommen 1.122 Euro Entlastung und bei 3.000 Euro noch 348 Euro. Ein Single mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von 8.000 Euro würde um 2.649 Euro im Jahr entlastet. Bei 4.500 Euro wären es laut CDU-Papier 1.086 Euro weniger Steuern und bei 2.000 Euro Monatseinkommen 126 Euro weniger im Jahr. Auch für Selbstständige hat die CDU ihre Steuerpläne durchgerechnet. Demnach müsste ein selbstständiger Unternehmer (Single, keine Kinder) mit einem Gewinn von 108.000 Euro im Jahr nach Umsetzung aller Entlastungsvorschläge 2.669 Euro weniger Steuern zahlen. Bei einem Jahresgewinn von 150.000 Euro beträgt die Entlastung laut CDU-Berechnungen 2.386 Euro. In der Berechnung wird die Steuerlast bei vollständiger Umsetzung der CDU-Pläne mit der in 2025 aktuell geltenden Steuerbelastung verglichen. Die Umsetzung soll sich laut "Agenda"-Papier über vier Jahr erstrecken. 2023 lag das durchschnittliche Monatsbruttoeinkommen für Haushalte mit zwei Erwachsene mit zwei Kindern bei insgesamt 8.239 Euro, Alleinerziehende mit einem Kind hatten ein Monatsbruttoeinkommen von 3.774 Euro und alleinlebende Singles 2.922 Euro. Netto stand der einen Hälfte der Bevölkerung pro Monat mindestens 2.190 Euro pro Kopf zur Verfügung, der anderen Hälfte weniger.